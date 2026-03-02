Jedes Jahr landen Milliarden verbrauchte Gummihandschuhe aus der Medizin im Müll oder werden verbrannt.

Forschende der Uni Aarhus in Dänemark haben jetzt einen Weg gefunden, aus diesen Kunststoff-Abfall ein nützliches Material für den Klimaschutz zu machen.

Gas für grünen Kraftstoff

Sie haben die Handschuhe im Labor zerkleinert und mit einem speziellen Katalysator behandelt. Und so kann das Material dann CO2 aus Abgasen binden. Und zwar, indem das umgewandelte Gummi das CO2 aufsaugt wie ein Schwamm, bevor es in die Atmosphäre gelangt. Das eingefangene Gas könnte dann gelagert oder auch für die Herstellung von grünem Kraftstoff weiterverwendet werden.

Die Studie ist in der Fachzeitschrift Chem veröffentlicht. Die Macher sagen: Aktuell ist das alles in der Testphase und noch viel zu teuer, um es im großen Stil zu machen. Aber sie arbeiten daran, das Verfahren zu optimieren - und wirtschaftlich zu machen.