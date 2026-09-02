Das Gas Methan heizt die Atmosphäre auf und ist für einen großen Teil der Erderwärmung verantworlich. Eines der Länder, aus denen besonders viel Methan in die Luft entweicht, ist Turkmenistan.

Dort gibt es bei Erdgas-Leitungen viele Löcher. Jetzt sagt die Uno, dass es große Fortschritte gibt - weil Turkmenistan acht dieser Lecks repariert habe. Die Uno nennt das einen Durchbruch. Sie hatte Turkmenistan allein letztes Jahr fast 200 Mal eine Methan-Überschreitungs-Warnung geschickt.

Fachleute sagen, dass Methanlecks eigentlich schnell und billig zu reparieren sind und dass das ein besonders effektiver Schritt wäre gegen die Erderwärmung. Andere Länder, aus denen viel Methan entweicht, sind Iran, Venezuela und die USA.