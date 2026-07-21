Viele Shampoos werben damit, gegen Haarausfall zu wirken - weil Koffein drin ist.

Der Koffeinkick soll angeblich die Haarwurzeln und das Wachstum anregen. Aber: Die Wirkung ist nicht belegt. Das sagteine Medizinerin vom Faktencheck-Projekt "Medizin transparent", das sich die Studienlage angeschaut hat. Im Labor haben Forschende zwar beobachtet, dass aus Haarfollikeln schneller Haare sprießen, wenn sie in einer Koffeinlösung liegen. Das ist aber erstmal noch kein Beweis dafür, dass das mit Shampoo genauso funktioniert.

Laut der Forscherin gibt es mehrere Studien, für die Männer und Frauen mit Haarausfall Koffeinshampoo getestet haben. In einigen hatte das Shampoo keinen Effekt, in anderen berichteten die Teilnehmenden von mehr Haaren am Kopf. Aber: Beim Zählen wurde oft unterschiedlich vorgegangen, in vielen Studien wurden nicht alle Ergebnisse berichtet. In manchen spielte vielleicht auch der Placebo-Effekt eine Rolle. Und: Hinter allen Studien stehen Hersteller von Koffeinshampoos, die Interesse dran haben, ihre Produkte gut darzustellen. Das kann laut der Forscherin zu geschönten Ergebnissen führen.