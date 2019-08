Wie das geht, hat ein Experte auf der Def Con Hacker Konferenz in Las Vegas vorgestellt. Matt Wixey hat für seine Doktorarbeit am University College in London nach Wegen gesucht, wie man Leuten mit Schadprogrammen wehtun kann.

Mithilfe von speziellen Computerviren und Sicherheitslücken brachte er verschiedene Geräte dazu, gefährliche Geräusche von sich zu geben. Zum Beispiel nutzte der Sicherheitsexperte ein Suchprogramm für lokale WLAN- und Bluetooth-Netze, um Laptops, Handys oder Lautsprecher zu finden, die er kapern kann. Die spielten dann Töne ab, die Menschen entweder nur nerven oder die Orientierung stören.