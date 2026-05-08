Die Hadsch, die Pilgerreise nach Mekka, machen jedes Jahr rund zwei Millionen Musliminnen und Muslime.

Forschende warnen jetzt aber: Der Klimawandel könnte sie immer öfter zu einem lebensbedrohlichen Unterfangen machen. Grund ist extreme Hitze.

Selbst junge Erwachsene starben

Ein Team vom pakistanischen Wetter- und Klimadienst hat die Hadsch im Jahr 2024 genauer untersucht. Bei ihr starben mehr als 1300 Menschen, die meisten an den Folgen der extremen Hitze. Im Juni gab es da einige Tage, an denen Bedingungen herrschten, die im Freien, ohne Möglichkeit zur Abkühlung, potentiell tödlich waren - teilweise auch für junge, gesunde Erwachsene. An diesen Tagen war es so heiß und feucht, dass der Körper seine Temperatur durch Schwitzen allein nicht mehr regulieren konnte.

Viele Rituale draußen

Viele der Rituale, die zur Hadsch gehören, finden allerdings im Freien statt, zum Beispiel das Umrunden der Kaaba. Die Forschenden sagen: Die Hadsch in ihrer traditionellen Form aufrechtzuerhalten wird schwierig.

In den kommenden Jahren fällt die Pilgerreise in die relativ kühleren Jahreszeiten. Aber um 2050 herum wird sie wieder in der heißeren Jahreszeit stattfinden.