In Saudi-Arabien pilgern gerade wieder Millionen Musliminnen und Muslime nach Mekka.

Die islamische Pilgerfahrt findet dieses Jahr vergleichsweise früh statt, im Mai. Aus Sicht einer neuen Studie ist sie für Menschen wegen extremer Hitze aber jetzt schon so gefährlich wie früher eine Pilgerfahrt im Hochsommer. Forschende der Wissenschaftsinitiative ”World Weather Attribution” haben ausgerechnet, dass infolge der Klimakrise in dem Pilgergebiet schon im Mai regelmäßig mit Temperaturen um die 40 Grad gerechnet werden muss. Die Forschenden warnen auch davor, dass ohne den Ausstieg aus fossilen Energien bis Ende des Jahrhunderts die Temperaturen in Saudi-Arabien das ganze Jahr über so heiß sein werden.

Vor zwei Jahren waren wegen extremer Hitze beim Hadsch mehr als 1200 Menschen gestorben. Inzwischen haben die Behörden zwar schattigere Gehwege angelegt, mehr medizinische Versorgung oder Sprühnebelanlagen eingerichtet. Die Forschenden kritisieren das aber als Symptombekämpfung und sagen: Saudi-Arabien könnte als zweitgrößter Öl-Produzent an die Ursachen rangehen.

Und hier noch ein Artikel vom Guardian dazu.