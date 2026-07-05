Rechtshänder sind mit der rechten Hand geschickter, Linkshänder mit der linken Hand - aber laut einer neuen Studie ist das vor allem eine Frage der Übung.

Ein Forschungsteam von der University of California schreibt im Fachmagazin PNAS: Ob wir lieber die linke oder rechte Hand benutzen ist zwar sehr wahrscheinlich angeboren. Aber diese Hand ist dann nicht von Geburt an auch geschickter. Stattdessen trainieren wir die bevorzugte Hand , indem wir sie öfter für Geschicklichkeits-Aufgaben zum Beispiel mit Werkzeugen benutzen. Das lassen mehrere Experimente des Teams vermuten. In einem Versuch sollten Testpersonen Buchstaben und Zahlen schreiben, und zwar mit dem Ellbogen. Und da schrieben beide Seite gleich klar oder krakelig, egal ob Links- oder Rechtshänder. Das liegt laut den Forschenden daran, dass die Testpersonen vorher noch nie mit dem Ellbogen geschrieben hatten und entsprechend auch nicht ihre bevorzugte Seite trainieren konnten.

Die Fachleute sagen auch: Nur weil wir in unserem Alltag Werkzeuge benutzen, die man nur mit Übung benutzen kann - zum Beispiel Stifte oder Besteck - entwickeln sich überhaupt Unterschiede zwischen den Händen bei der Geschicklichkeit. Als nächstes will das Team das Phänomen unter anderem bei umerzogenen Linkshändern erforschen.

