Die meisten Menschen nutzen vor allem die rechte Hand. Und Hunde?

Bisher liefern Untersuchungen dazu widersprüchliche Ergebnisse. Eine Studie im Fachmagazin Royal Society Open Science könnte erklären, woran das liegt: Viele Hunde nutzen eine Vorderpfote häufiger als die andere. Wie stark die Vorliebe ausfällt, hängt aber von der Aufgabe ab. Die meisten Studien haben das nur mit einer Aufgabe geprüft - die aktuelle kombiniert dagegen vier verschiedene Tests.

Teilgenommen haben 43 Hunde verschiedener Rassen. Bei den Tests ging es unter anderem darum, welche Pfote die Tiere nutzten, um an eine versteckte Belohnung zu gelangen, oder mit welcher Pfote sie zuerst eine Treppe herunterliefen.

Insgesamt zeigte sich keine klare Vorliebe für links oder rechts. Nur etwa ein Drittel der Hunde hatte eine starke und durchgehende Vorliebe für eine Seite.

Das Team sagt: Wer wissen will, ob ein Hund eine Lieblingspfote hat, sollte sich nicht nur eine einzelne Situation anschauen.