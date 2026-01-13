An zwei Kreuzungen sieht man bei Rot und Grün dann Ernie und Bert, statt einfach nur ein rundes Licht. Die beiden Ampeln liegen in der Nähe des Norddeutschen Rundfunks. Der ist seit über 50 Jahren für die deutsche Version der Sesamstraße zuständig.

Es gibt in Deutschland schon einige Ampeln mit Ampelmännchen aller Art: In Bremen zum Beispiel die Bremer Stadtmusikanten, in Haddeby bei Schleswig einen Wikinger, in Emden eine Silhouette vom Komiker Otto Waalkes, in Schwerin einen Schlossgeist, in Mainz die Mainzelmännchen - und in einigen Städten gleichgeschlechtliche Paare.