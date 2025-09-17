Händewaschen kann viele Ansteckungen mit Viren und Bakterien verhindern, aber viele Menschen tun es trotzdem nicht.

Laut einer Überblicksstudie zu dem Thema haben die meisten Befragten als Grund dafür angegeben: Es war keine Seife da. Hauptgrund Nummer zwei: Die Befragten hatten keine Motivation fürs Händewaschen. Entweder hielten sie es nicht für wichtig oder es gehörte nicht zu ihren Gewohnheiten.

Die Forschenden haben sich etwa 80 Studien zum Thema Händewaschen in Privathaushalten oder öffentlichen Einrichtungen angesehen, die meisten davon in afrikanischen oder südostasiatischen Ländern.

Die Studie ergab auch: Am einfachsten bringt man Menschen zum Händewaschen, wenn man ihnen den Grund und die Wichtigkeit erklärt - und wenn man es zur Gewohnheit macht. Und dann muss man dafür sorgen, dass Wasser und Seife da sind. Die Forschenden schreiben im British Medical Journal, das sollte man auch in öffentlichen Hand-Hygiene-Programmen beachten.

