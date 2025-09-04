Manche Menschen können sich einfach nicht vom Handy trennen, nicht mal, wenn sie aufs Klo gehen.

Laut einem Forschungsteam von der Harvard Medical School ist das aber gar keine gute Idee, denn wer beim großen Geschäft auf dem Smartphone scrollt, könnte das Risiko für krankhaft vergrößerte Hämorrhoiden erhöhen. Das hat die kleine Studie des Teams mit 125 Darmspiegelungs-Patienten und -Patientinnen ergeben. Andere Risikofaktoren wie ballaststoff-arme Ernährung, höheres Alter und wenig Bewegung waren dabei schon rausgerechnet. Als Grund für den Zusammenhang vermuten die Forschenden dass man durch die Handynutzung einfach länger auf dem Klo sitzt. Dabei wird wohl übermäßig viel Druck auf das Gewebe im Analbereich ausgeübt, weil die Klobrille anders als ein Stuhl keine Stütze für den Beckenboden ist. Hämorrhoiden äußern sich zum Beispiel durch Jucken, Brennen und Druckgefühl im Analbereich.



