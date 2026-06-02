Viel wird ja gerade über die Zeit von Kindern und Jugendlichen am Handy diskutiert - in Schweden wird der Finger jetzt Richtung Eltern gezeigt.

Die Gesundheitsbehörde dort ruft Eltern auf, ihr Handy wegzulegen, wenn sie Zeit mit ihren Kindern verbringen. Sie verwies auf Studien, wonach auch zu viel Handy-Konsum der Eltern dem Nachwuchs schaden kann. Zum Beispiel, weil die Kinder dann dazu tendieren, das nachzumachen.

Außerdem schlug die Behörde vor, komplett bildschirmfreie Zonen einzurichten - zum Beispiel das Schlafzimmer oder den Esstisch.

Vor ein paar Jahren hatte Schwedens Gesundheitsbehörde die Empfehlung rausgegeben, Kinder unter zwei Jahren gar nicht an Smartphones oder Tablets zu setzen. Studien legen nahe, dass das die Entwicklung verzögern kann. Auch für Deutschland hat die zuständige Ministerin ein Bildschirm-Verbot für unter Dreijährige vorgeschlagen.