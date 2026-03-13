Sieben Stunden täglich am Handy sein - das ist definitiv viel...

Doch sich das wieder abzugewöhnen, kann schwierig sein. Eine neue App für Jugendliche soll dabei helfen, zum Beispiel indem TikTok, Instagram und das Smartphone generell bewusster verwendet werden.

Der Beauftragte der Bundesregierung für Sucht- und Drogenfragen, Hendrik Streeck, hat die App vorgestellt. Sie heißt "freii" und funktioniert über eine 21-Tage-Challenge mit kurzen täglichen Aufgaben: Die App gibt Anregungen für Zeit mit Freundinnen und Freunden oder in der Natur und in einer Aufgabe soll das Handy auch für mehrere Stunden weggeschlossen werden.

Streeck sagt, ein riskantes Medienverhalten lässt sich nicht nur daran festmachen, wie lange jemand online ist, sondern auch daran, was er oder sie im echten Leben vernachlässigt oder gar nicht mehr macht. Zum Beispiel mit FreundInnen spielen, mit den Eltern essen oder schlafen.