Jedes Jahr erkranken über eine Milliarde Menschen an Pilzinfektionen. Das kann ein Fußpilz sein und geht bis zu tödlichen Lungenentzündungen.

Das Problem ist, dass Pilzinfektionen teils schwer zu behandeln sind - und Medikamente an ihre Grenzen stoßen. Forschende an der Macquarie University in Australien haben mit Hanf-Extrakten experimentiert - und konnten damit jetzt einige Pilzinfektionen erfolgreich bekämpfen.

Schneller als bisherige Methoden

Konkret nutzten sie zwei Cannabis-Wirkstoffe: Cannabidiol und Cannabidivarin. Damit konnten sie in Labortests Pilze wie den gefährlichen Cryptococcus neoformans und Hautpilze abtöten. Und das ging schneller als mit bekannten Behandlungsmethoden.

Die Forschenden sehen mit den Hanf-Extrakten neue Therapiemöglichkeiten, besonders bei Hautinfektionen. Hier könnten sie zum Beispiel in Hautölen für die lokale Behandlung genutzt werden.

Die Studie wurde im Journal of Neglected Tropical Diseases veröffentlicht.