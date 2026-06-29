Mitte Mai war die Aufregung groß, als sich auf einem Kreuzfahrtschiff mehrere Menschen mit dem Hantavirus angeteckt hatten.

Es war nicht ganz klar, wie sehr sich das Virus ausbreiten wird. Jetzt gibt die Weltgesundheitsorganisation WHO vorsichtig Entwarnung. WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus schreibt auf der Plattform X, dass sich der Ausbruch dem Ende zuneigt. Neue Fälle sind in letzter Zeit nicht gemeldet worden. Viele Kontaktpersonen müssen jetzt nicht mehr beobachtet werden.

Insgesamt waren 13 Menschen erkrankt, drei davon starben. Das niederländische Kreuzfahrtschiff war von Argentinien aus gestartet. Passagiere hatten sich mit einem südamerikanischen Typ des Hantavirus angesteckt, der auch vereinzelt von Mensch zu Mensch übertragen werden kann. Schon vor Wochen hatte die WHO das Risiko für die breite Bevölkerung als gering eingestuft und betont, dass keine Gefahr einer großen Ansteckungswelle oder Pandemie bestand.