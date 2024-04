Schon vor 400 Jahren haben Menschen Lavendel eingesetzt - zur Verfeinerung in der Küche oder als Hausmittel gegen Blähungen oder Magen-Darm-Beschwerden.

Das ätherische Pflanzenöl hat aber auch positive Auswirkungen auf die Psyche, etwa bei einer leichten Depression. Das belegt ein deutsch-österreichisches Wissenschaftsteam in einer Studie. Sie haben knapp 500 Patienten und Patientinnen mit leichter Depression in drei Gruppen aufgeteilt: Die erste Gruppe bekam ein Lavendelölpräparat als Kapsel, die zweite ein Antidepressivum und die dritte ein Placebo. Weder Forschende noch Studienteilnehmende wussten, wer was bekommt.

Ähnlich positive Wirkung wie Antidepressivum

Nach acht Wochen wurden die Patienten auf einer Skala zur Bestimmung ihrer Depression bewertet. Die Placebo-Gruppe zeigte keine Verbesserung. Die Lavendelöl-Gruppe zeigte dagegen mit einem Plus von knapp 2,2 Punkte eine ähnliche Verbesserung wie die Antidepressiva-Gruppe mit knapp 2,6 Punkten.

Lavendelöl wird durch Wasserdampfdestillation gewonnen - bisher konnten in dem Öl 160 verschiedene Substanzen identifiziert werden. Manche nutzen Lavendelöl auch als Duftstoff, darum ging es in dieser Studie aber nicht.