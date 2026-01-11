In Deutschland lassen die Menschen ihre Haustiere oft im Bett schlafen.

Das hat eine Befragung vom Meinungsforschungsinstitut YouGov ergeben. Fast 30 Prozent der Haustierbesitzerinnen und -besitzer sagte, dass Hund oder Katze mit ihnen im Bett schlafen. Die Umfrage wurde auch in der Schweiz, Frankreich, Österreich und Italien gemacht - dort lassen die Menschen ihre Vierbeiner seltener mit ins Bett.

Der Tierschutzbund sagt: Hunde oder Katzen können schon mit ins Bett - das sei weder nützlich noch schädlich für die Tiere. Wichtig sei nur, dass die Tiere keine Zecken oder Flöhe haben. Aber kleinere Tiere wie Kaninchen oder Meerschweinchen sollten auf keinen Fall mit im Bett schlafen, weil die zerdrückt werden könnten und Rückzugsmöglichkeiten brauchen.