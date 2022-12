Mensch und Katze leben wahrscheinlich seit mehr als 10.000 Jahren zusammen.

Eine neue Gen-Studie in einem Fachjournal Heredity bestätigt, dass die Ursprünge der Hauskatze wohl in den Nahen Osten zurückgehen. Als die Menschen dort mit dem Ackerbau begannen, zogen die Getreidevorräte und Abfälle Mäuse an - und deswegen kamen wohl auch die Katzen zu den Menschen. Die Analyse des Erbguts von Katzen aus dem Nahen Osten und anderen Regionen deutet darauf hin, dass Mensch und Hauskatze nach dieser ersten Domestizierung im Nahen Osten dann gemeinsam weiterzogen und neue Gebiete besiedelten. Bei anderen Haustieren wie Pferd und Kuh geht die Forschung dagegen davon aus, dass sie von Menschen in unterschiedlichen Erdregionen mehrfach domestiziert, also gezähmt wurden.

Bei der Katze wollen die Forschenden übrigens nur vor einer Teil-Domestizierung sprechen - denn Hauskatzen kämen ohne große Probleme in der Wildnis klar, anders als Hunde.