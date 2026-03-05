Wer eine Katze als Haustier hat, möchte natürlich, dass es ihr gut geht.

Ein Forschungsteam von der Veterinärmedizinischen Universität Wien hat mehr als 400 Katzenhalterinnen und -halter gefragt, woran sie festmachen, dass ihre Katze "glücklich" ist. Die meisten nannten die offensichtlichen Anzeichen: Das Tier wirkt gesund, frisst normal, bewegt sich und ist neugierig und entspannt.

Körpergewicht ist wichtig

Das ist laut den Forschenden alles richtig, sie haben aber auch nicht ganz so offensichtliche Tipps: Zum Beispiel sollte man auf das Körpergewicht achten, denn übergewichtige Katzen sind weniger aktiv und leben kürzer. Und ältere Katzen sind nicht mehr so mobil und brauchen mehr Unterstützung, um sich wohlzufühlen.

Auch wichtig: eine gute Beziehung zwischen Katze und Mensch: liebevolles Streicheln, einfach zusammensitzen oder mit der Katze reden. Außerdem sollte man die Umgebung so gestalten, dass die Katze ihre natürlichen Verhaltensweisen ausleben kann, also Klettern, Erkunden, Jagen und Spielen.