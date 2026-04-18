Weil sie sich gegenseitig beklauen, gefährden Kleidervögel auf Hawaii sich selbst.

Sie gehören zu den am stärksten bedrohten Vogelgruppen der Welt. Es gab mal 40 Arten. Die Hälfte ist schon ausgestorben, der Rest ist bedroht. Ornithologen haben in den Wäldern Hawaiis nun eine Verhaltensweise beobachtet, die die Bedrohung - neben anderen Faktoren - noch verschärft. Kleidervögel klauen Nistmaterial bei Artgenossen, die beim Nestbau schon weiter sind als sie selbst. Das sorgt aber dafür, dass beklaute Vögel oft das Brüten abbrechen. Das ist bei einem schon gefährdeten Bestand fatal. Die Fachleute sprechen von Kleptoparasitismus. Forschende der University of California haben über sechs Monate mehr als 200 Nester von drei Kleidervogelarten beobachtet.



