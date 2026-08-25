Wer Heavy Metal hört, hält schon akustisch einiges aus - einer neuen Studie zufolge können Metal-Fans aber auch Schmerzen besser wegstecken.

Das hat ein Team von Max-Planck-Forschenden aus Leipzig auf dem Wacken-Festival herausgefunden. Es hat bei Wacken 2023 Tests mit Besucherinnen und Besuchern gemacht, die schon ordentlich von den Bands beschallt worden waren: Sie konnten Hand und Unterarm länger in eiskaltes Wasser halten als Teilnehmende einer Vergleichsgruppe, die noch keine Metal-Songs gehört hatten.

Bemerkenswert war auch, dass der Schmerz nicht als weniger unangenehm bewertet wurde - die Empfindlichkeit der Festival-Besucher nahm also nicht ab. Es zeigte sich hauptsächlich eine höhere Ausdauer und Toleranz.

Die Erkenntnisse könnten nach Ansicht der Forschenden bei der Behandlung von chronischen Schmerzen relevant sein. Vermutlich hilft Metal oder wütende Musik, unterdrückten Ärger rauszulassen. Von dem ist schon bekannt, dass er Schmerzen verschlimmert.