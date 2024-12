Viele heterosexuelle Paare heiraten nicht. Aber wenn geheiratet wird, dann hat vorher allermeistens er um ihre Hand angehalten. Wie ergeht es Frauen, die es umgekehrt machen und den Mann fragen, ob er sie heiraten will?

Darüber schreiben drei Forscherinnen aus Großbritannien im Onlinemagazin The Conversation. In einer kleinen Studie haben sie 21 Frauen aus verschiedenen Ländern interviewt, die einen Heiratsantrag gemacht haben.

Ergebnis: Beim Antrag haben sich viele der Frauen etwas Besonderes einfallen lassen, zum Beispiel die Frage im Belag einer Pizza, seinem Lieblingsessen. In fast allen Fällen hat er "Ja" gesagt, in einem Fall nicht. Und in einem Fall hat er im Nachhinein rumerzählt, dass er ihr einen Antrag gemacht hätte. Die Beziehung ging dann deswegen auseinander.