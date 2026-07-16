Es tut sich was in deutschen Heizungskellern.

Die meisten Menschen, die 2025 in einem Wohnhaus eine neue Heizung eingebaut haben, haben sich für eine Wärmepumpe entschieden und nicht mehr für eine Öl- oder Gasheizung.

Das zeigt eine Auswertung des Forschungsprojekts Ariadne, das vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt gefördert wird.

Vorteile von Wärmepumpen

Mitgeforscht hat auch ein Experte vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Er weist auf zwei Vorteile hin: Wärmepumpen heizen oft am billigsten. Und: Viele Modelle können im Sommer zum Kühlen genutzt werden.

Auch bei Neubauten dominieren Wärmepumpen mittlerweile deutlich. Obwohl die staatliche Förderung für sie in den nächsten Jahren sinken soll, rechnen Fachleute damit, dass sich der Trend zur Wärmepumpe fortsetzt.

Für das Forschungsprojekt Ariadne werden seit 2021 jährlich 15.000 Haushalte befragt.