Was Sauna-Liebhaber schon immer wussten, wurde jetzt auch nochmal in einer Langzeitstudie wissenschaftlich gezeigt:

Regelmäßiges Saunieren senkt das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen um bis zu 70 Prozent - und zwar nicht nur bei Männern, sondern auch bei Frauen. Allerdings heißt "regelmäßig" in diesem Fall: vier bis sieben Mal pro Woche in die Sauna gehen. Geht man zwei bis drei Mal wöchentlich in die Sauna, wird das Risiko immerhin noch um 29 Prozent reduziert.

Ein internationales Forscherteam der Universität Ostfinnland beobachtet seit Mitte der 1980er Jahre knapp 1700 Männer und Frauen aus Finnland zwischen 53 und 74 Jahren. 181 der Studienteilnehmer sind in dieser Zeit an Herz-Kreislauf-Erkrankungen gestorben, zum Beispiel an Herzinfarkt, Schlaganfall und Herzinsuffizienz.

Für Männer war der positive Effekt des Saunierens schon in einer früheren Studie gezeigt worden, jetzt haben die Wissenschaftler das auch für Frauen bewiesen.