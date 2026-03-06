Wenn jemand bewusstlos mit Herzstillstand daliegt, dann kann Erste Hilfe mit einer Herzdruck-Massage Leben retten. Aber Frauen wird dabei schlechter geholfen als Männern.

Das bestätigt auch eine Untersuchung von Studierenden der Medizinischen Uni Innsbruck. Denn die Ersthelfenden drückten bei Frauen weniger tief auf den Brustkorb und beatmeten auch kürzer. Herausgefunden wurde das mit Reanimationspuppen und einer App. 164 Studierende probierten die Wiederbelebung aus und bekamen dann einen Punktewert, wie gut sie es gemacht hatten. Bei der männlichen Puppe lag der Wert im Schnitt bei 80 Punkten, bei der weiblichen nur bei etwa 70.

Als Grund sagten die Teilnehmenden unter anderem, dass es ihnen bei der Frau unangenehm war, die Brust freizulegen oder sie hatten Angst, die Frau zu verletzen. Fachleute sagen aber: Bei der Reanimation gibt es keinen medizinischen Unterschied zwischen Männern und Frauen.