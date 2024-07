Wenn wir Menschen einen Puls von 180 haben, ist schon von Herzrasen die Rede - das ist aber nichts im Vergleich zu Fledermäusen: Während des Flugs erreicht ihr Herzschlag etwa 900 Schläge pro Minute.

Ein deutsches Wissenschaftsteam schreibt im Fachmagazin Proceedings of the Royal Society B, dass der Herzschlag wie ein einziger hoher Ton klingt. Die Forschenden hatten Herzfrequenzsender an den Tieren befestigt, die weniger als ein Gramm wogen. Sie wollten herausfinden, wie sie ihre Energie in unterschiedlichen Jahreszeiten einteilen. So verbraucht der männliche Große Abendsegler im Sommer mehr Energie als im Frühjahr. Im Frühling verfällt er tagsüber in eine Art Energiesparmodus und senkt den Herzschlag auf bis zu sechs Schläge pro Minute herab. Im Sommer, wenn es reichlich Nahrung gibt, bleiben die Tiere dagegen auch tagsüber wach. Dann investieren sie Energie in die Spermaproduktion, um im Herbst bereit zu sein für die Paarung.