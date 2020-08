Je komplexer, desto gesünder

Die Innenwände unserer Herzkammern haben eine ziemlich komplexe Struktur aus verflochtenen Herzmuskelfasern.

Das wusste schon Leonardo DaVinci vor 500 Jahren. Aber warum das so ist, haben Forschende aus den USA erst jetzt herausgefunden. Im Fachmagazin Nature schreiben sie, dass die Verzweigungen an den Innenwänden unserer Herzkammern in direktem Zusammenhang mit der Leistung des Herzens stehen: Je komplexer deren Struktur, desto besser pumpte das Herz. Außerdem war das Herzschlagvolumen größer und der Zustand des Herzens insgesamt besser.

Die Forschenden sagen, das sei so ähnlich wie bei einem Golfball: Bei dem sorgen die Dellen an der Oberfläche dafür, dass der Ball besser durch die Luft fliegt - und beim Herzen sorgt die komplexe Struktur der Innenwände dafür, dass das Blut besser fließt.

Die Forschenden hoffen, dass die Studienergebnisse helfen können, die Ursachen einiger Herzkrankheiten aufzuklären.