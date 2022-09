Der moderne Mensch hat schon vor 100.000 Jahren starken Kleber hergestellt.

Aber bisher war unklar, wie er das gemacht hat. Denn: Die Kleber stammen von einer Pflanze, die von sich aus eigentlich keine nennenswerte Menge an klebrigen Substanzen absondert. Forschende der Universitäten Tübingen und Kapstadt haben dazu jetzt Experimente gemacht.

Klebstoff wurde aus Pflanze destilliert

Das Ergebnis: Die Menschen waren schon in der mittleren Steinzeit in der Lage, den Klebstoff aus der Pflanze herauszudestillieren. Sie erhitzten die Blätter und konnten so die klebrige Substanz sammeln. Damit ist klar, dass der moderne Mensch schon vor 100.000 Jahren die vorhandenen Materialien in seiner Umgebung bewusst verändert hat.

Die Steinzeit-Menschen haben den Kleber übrigens unter anderem dazu genutzt, um Steinwerkzeuge an Holzgriffen zu befestigen. Das belegen Spuren von Klebstoffen, die im Süden Afrikas gefunden wurden.