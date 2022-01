Mit Flammschutzmitteln haben wohl alle mal zu tun - zumindest indirekt. In Handys, Polstermöbeln oder Dämmstoffen sollen sie verhindern, dass diese anfangen zu brennen.

Allerdings sind die Zusätze auch umstritten, weil einige als gesundheitsgefährdend gelten. Ein Forschungsteam berichtet im Fachmagazin Nature, dass besonders die Ausdünstungen der Flammschutzmittel gefährlich werden können.

Wenn sie in Kontakt kommen mit Sonnenlicht und Schadstoffen in der Luft, bilden sich neue Stoffe. Die sind bis jetzt aber nur wenig untersucht. Die Forschenden haben sie jetzt in der Luft von 18 Großstädten weltweit nachgewiesen, zum Teil in hohen Konzentration. Die Reaktionsprodukte der Flammschutzmittel bleiben dabei wohl länger in der Umwelt als die Ausgangsstoffe selbst. Einige sind laut den Forschenden auch giftiger - einer der Stoffe war bis zu acht Mal giftiger als das Ausgangsmittel. Er steht im Verdacht, das Hormonsystem zu stören.