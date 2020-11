Dort haben Forschende aus den USA jetzt einen Effekt entdeckt, der das Schmelzen noch beschleunigt: und zwar dunkler Staub. Der lagert sich auf Schneeflächen ab und verhindert, dass Sonnenlicht – wie bei weißem Schnee - reflektiert wird. Der Staub wird zum Teil auf natürlichem Weg ins Himalaya-Gebirge geweht, zum Beispiel durch Sandstürme in Afrika und Asien.

Zusätzlich verursachen laut den Forschenden aber auch menschliche Aktivitäten immer mehr Dreck, zum Beispiel Bauarbeiten oder Landwirtschaft. Gleichzeitig haben sich durch die höheren Temperaturen wohl auch Zirkulationsmuster in der Atmosphäre verändert, so dass der Staub leichter absinkt. Die Forschenden waren selbst erstaunt, wie stark der Staub die Schneeschmelze beschleunigt.

Der Effekt war wohl besonders deutlich in großer Höhe, also ab etwa 4.500 Metern, die Fachleuten schätzen aber, dass es ihn auch in mittleren Höhenlagen gibt.