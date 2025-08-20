Selbst auf dem höchsten Gebirge der Welt, auf Gletschern im nordwestlichen Himalaya, gibt es Mikroplastik.

Zwei Wissenschaftler des Nationalen Technologie-Instituts im indischen Srinagar haben das untersucht. Sie schreiben, dass der Großteil des Mikroplastiks nicht von Bergsteigenden, sondern vom Wind auf die Gletscher gebracht wird. Der Wind weht laut ihren Berechnungen sogar Mikroplastik aus tausenden Kilometer entfernten Städten auf die Berge.

Das hat auch Auswirkungen aufs Klima: Denn Mikroplastik auf Gletschern kann laut den Forschern dazu führen, dass das Eis weniger Sonnenlicht reflektiert und schneller schmilzt. Zusammen mit dem Klimawandel kann das zu Fluten in Indien oder Pakistan führen.

Die beiden Wissenschaftler fordern deshalb, dass die Himalaya-Länder stärker zusammenarbeiten, um weitere Daten zu sammeln und Lösungen zu finden.