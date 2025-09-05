Falls ihr Sonntagabend (07.09.2025) in den Himmel guckt: Nicht wundern, der Mond könnte dann ziemlich anders aussehen.

Denn es steht eine totale Mondfinsternis an. Los geht die am Sonntag schon gegen 18:30 Uhr, noch vor Mondaufgang. Wenn er dann gegen halb acht über dem Horizent erscheint, wird der Mond deutlich dunkler und blutrot sein. Durch den Horizont-Effekt könnte er auch größer wirken.

Erst später besser zu sehen

Besser beobachten lässt sich der verfinsterte Begleiter aber wohl, sobald er etwas höher am Himmel steht und es insgesamt dunkler ist. Im Laufe des Abends bekommt die Mondscheibe dann wieder ihr übliches, helleres Aussehen.

Eine Mondfinsternis entsteht, wenn der Mond in den Schatten der Erde gerät. Dann bekommt er Sonnenlicht nur noch indirekt ab, abgelenkt durch die Erdatmosphäre. Und das passiert vor allem mit dem roten Lichtanteil.