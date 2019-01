Sanft hin und her schwingen - und schon ist man eingeschlafen. Kommt uns nicht nur so vor, sondern stimmt wahrscheinlich wirklich. Ein Forschungsteam an der Uni Genf hat dazu einen kleinen Versuch mit 18 jungen, gesunden Erwachsenen gemacht. Die haben im Schlaflabor eine Nacht in einem sanft wiegenden Bett geschlafen und eine in einem fest stehenden. Im Wiegebett schliefen die Teilnehmer schneller ein, sie schliefen tiefer und wachten seltener auf als im normalen Bett. Außerdem schnitten sie bei einem Gedächtnistest am nächsten Morgen besser ab.

Weitere Studien zeigen, dass Wiegen die Gehirnströme beeinflusst. Das passiert nicht nur bei Menschen, sondern auch bei Mäusen, melden andere Schweizer Forscher, aus Lausanne. Die haben nämlich einen Wiegentest mit Mäusen gemacht. Ergebnis: Auch die schliefen schneller ein und wurden erst später wieder wach. Allerdings war der optimale Wiegerhythmus für Mäuse etwa vier Mal schneller als der für Menschen.

Mäuse- und Menschen-Studie wurden im Fachmagazin Current Biology veröffentlicht.