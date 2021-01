Das Universum ist offenbar dunkler als bisher gedacht.

Wahrscheinlich bedeutet das, dass es auch weniger Galaxien gibt als bisher angenommen. Darauf deuten jedenfalls Messungen der Raumsonde New Horizons hin. Sie beobachtet das optische Hintergrundleuchten und, weil New Horizons schon hinter dem Pluto unterwegs ist, kann die Sonde den Himmel ohne Lichtverschmutzung beobachten. Ihren Messungen nach ist das All zehnmal dunkler als angenommen. Statt rund zwei Billionen Galaxien könnte das Universum demnach nur einige hundert Milliarden Galaxien umfassen.

Das optische Hintergrundleuchten ist das, was übrigbleibt, wenn die Lichtquellen von Sternen, Galaxien und anderen kosmischen Objekte ausgeblendet werden. Der extrem schwache, gleichmäßige Teppich aus Photonen besteht aus gestreutem Licht. Das stammt unter anderem von fernen Galaxien, die außerhalb der Reichweite selbst der besten Teleskope liegen.