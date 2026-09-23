Frauen, die schwanger sind oder gerade ein Baby bekommen haben, fühlen sich oft besonders vergesslich.

Die Rede ist sogar von Schwangerschafts- oder Stilldemenz oder auf Englisch Mommy Brain. Dass die Frauen wirklich vergesslicher sind, ist bekannt, das liegt unter anderem daran, dass das Gehirn sich verändert und quasi umgebaut wird.

Forschende unter anderem aus Texas in den USA haben sich jetzt im Labor angeguckt, was genau passiert. Sie fanden einen neuronalen Schaltkreis, der gestört wird - wegen des hohen Östrogenspiegels vor und nach der Geburt eines Babys.

Bei Mäusen bestätigte sich, dass zwei Gehirnstrukturen dann nicht mehr so wie vorher verbunden sind. Der Hypothalamus, also die Steuerzentrale und der Hippocampus, der wichtig ist für die Gedächtnisbildung.

Die Vergesslichkeit steigt meistens gegen Ende der Schwangerschaft und nimmt nach der Geburt wieder ab.