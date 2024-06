50 Grad im Schatten - die Hitze in Saudi-Arabien hat vor zwei Wochen viele Muslime auf Pilgerreise das Leben gekostet.

Der Hadsch nach Mekka und Medina ist dieses Jahr immer noch in den saudischen Sommer gefallen - jedes Jahr findet er zehn bis elf Tage früher statt. Aber der Klimawandel hat wohl noch ein paar Grad auf die sowieso schon heißen Temperaturen im Land draufgeschlagen. Das stellt die Forschungsgruppe ClimaMeter in einer Analyse fest. Sie hat simuliert, wie warm es bei ähnlichen Wetterverhältnissen noch im Zeitraum der 80er bis 00er Jahre gewesen wäre, als die Erderwärmung weniger weit fortgeschritten war. Im Vergleich waren die jetzigen Temperaturen deutlich höher, bis zu 2,5 Grad höher. Die Forschenden kommen zu dem Schluss, dass der menschengemachte Klimawandel die Hitze der letzten Wochen in Saudi-Arabien sehr wahrscheinlich noch heißer gemacht hat.