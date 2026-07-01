Zu wenig Schatten in Städten

Die Hitze macht europäischen Städten besonders zu schaffen, weil es dort zu wenige Bäume gibt.

Das zeigt eine Studie im Fachjournal Nature Communications. Die hat 25 europäische Städte untersucht. Im Ergebnis stehen 84 Prozent der Gebäude nicht nah genug an ausreichend großen, alten Bäumen, damit diese beim Kühlen helfen könnten. Städte wie Köln und Hamburg schnitten noch vergleichsweise gut ab, in Metropolen wie Sevilla oder Paris gab es fast gar keinen wirkungsvollen Baumschatten für Gebäude.

Die Forschenden sagen: Bäume kühlen nur direkt vor Ort. Parks in größerer Entfernung helfen kaum gegen städtische Hitzeinseln. Das Hitze-Problem ist in ärmeren Stadtvierteln noch größer, weil es dort noch weniger grün gibt und dichter gebaut wurde.

Die Forschenden raten, dass Städte mehr Bäume pflanzen, in der Nähe von Wohn- und Arbeitsplätzen. Außerdem sollten ausgewachsene Bäume besser geschützt werden. Denn wirkungsvoller Ersatz braucht immer etwa 20 Jahre.