Bei Hitze, bei Sportveranstaltungen und an Feiertagen nehmen die Menschen am meisten illegale Drogen.

Das zeigt eine Abwasseruntersuchung in Großbritannien aus dem Jahr 2022, die jetzt im Fachmagazin Addiction erschienen ist. Damals haben die Forschenden aus 15 Kläranlagen im Land fast 2.000 Proben genommen und auf 20 illegale Substanzen hin untersucht. Heraus kam zum einen, dass die Menschen in Großbritannien im europäischen Vergleich mehr Kokain und Ketamin konsumierten. Und zum anderen, dass Drogen insbesondere bei Hitze und bei Events genommen wurden. Zum Beispiel bei Fußballspielen oder Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum der Queen. Der Eurovision Song Contest zählte zu den drogenintensivsten Nächten des Jahres.

Die Ergebnisse könnten dazu beitragen, gezielt Kampagnen gegen den Konsum zu entwickeln und eine bessere Notfallversorgung zu planen.