Am 25. Juli 2019 war es in Deutschland – laut amtlicher Wetteraufzeichnung – bislang am wärmsten.

Die Wetterfachleute sagen, dass die Messstation in den vergangenen Jahren auf einer Seite zu stark zugewuchert ist. Dadurch war der Luftaustausch teilweise nicht mehr so gut und die Temperaturmessungen deswegen nicht mehr repräsentativ für die Umgebung, sondern leicht zu hoch. Das hat der Deutsche Wetterdienst durch Parallelmessungen herausgefunden und entfernt deswegen jetzt alle Daten der Lingener Messstation seit 2017 aus seinem Klimaarchiv.



Der 25. Juli 2019 bleibt trotzdem der bislang heißeste Tag. Die neuen Rekordhalter liegen jetzt aber in Nordrhein-Westfalen, in Tönisvorst und in Duisburg-Baerl. Dort wurden 42,1 Grad gemessen.



Um die Temperaturdaten der bisherigen Station in Lingen hatte es in den vergangenen Jahren mehrfach Streit unter Meteorologen gegeben. Ab Frühjahr 2021 geht in der Stadt eine neue Wetterstation an einem besser geeigneten Ort an den Start.