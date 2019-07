Kann man verhindern, dass sich Bahnschienen bei der Hitze verbiegen, indem man sie weiß anstreicht? Die Bahnbetreiber in Österreich und der Schweiz, aber auch die Deutsche Bahn testen das gerade auf verschiedenen Strecken.



Die Argumentation dahinter ist bekannt: Weiß reflektiert das Sonnenlicht, Schwarz absorbiert es, saugt es also auf. Bisher hat sich gezeigt: Weiße Schienen bleiben tatsächlich fünf bis sieben Grad kühler als dunkle - ob das aber gegen das Verbiegen hilft, ist noch nicht abschließend geklärt. Die österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) testen das Ganze gerade auf einer fünf Kilometer langen Strecke bei Bludenz (Foto oben). Wenn sich die weißen Schienen dort bewähren, wollen die ÖBB weitere Schienen-Abschnitte anmalen lassen.

In der Schweiz musste der Zugverkehr wegen Hitze-Schäden gestern auf mehreren Strecken unterbrochen werden. In Deutschland konnte die Schmalspurbahn bei Heiligendamm an der Ostsee wegen verbogener Schienen nicht fahren.