Bei Hitze soll man ja leichtere Mahlzeiten zu sich nehmen.

Die Kaulquappen einiger Froscharten stellen bei höheren Temperaturen tatsächlich ihre Ernährung um und werden zu Vegetariern. Bis jetzt war das schon bekannt von drei Arten. Jetzt berichtet ein Forschungsteam in den Scientific Reports von einer weiteren Art: der Iberischen Wechselkröte.

Das Team hat die Kaulquappen im Labor unterschiedlichen Temperaturen ausgesetzt. Wenn die Tiere sich ihr Futter aussuchen durften, fraßen sie in wärmerem Wasser mehr Pflanzliches. Weitere Experimente zeigten: Die Kaulquappen entwickeln sich bei höheren Temperaturen grundsätzlich schlechter. Das können die Tiere mit der pflanzlichen Ernährung etwas ausgleichen.

Die Forschenden sagen allerdings: Das hat Grenzen. Mit dem Klimawandel werden sich Gewässer wohl weiter erwärmen. Deshalb sollten kühlere Zonen für den Art-Erhalt besonders geschützt werden.