In vielen Wohnungen war es am Wochenende extrem heiß - zum Teil mit mehr als 30 Grad.

Aber wieviele Haushalte waren davon genau betoffen? Hinweise könnten Daten von smarten Thermostaten liefern. Erste Zahlen kommen jetzt vom Hersteller Tado, über die berichtet das Tech-Portal Golem. Demnach hat Tado Daten von mehr als fünf Millionen vernetzter Heiz-Thermostate in Europa ausgewertet.

Demnach war es in Europa in mehr als 55 Prozent der vernetzten Wohnungen und Häuser über 30 Grad warm, in Deutschland sogar in mehr als 60 Prozent. Deutschland liegt damit auf Platz vier. Einen größeren Anteil überhitzter Wohnungen hatten nur Italien, Luxemburg und Belgien. Am besten schneidet im Ländervergleich Kroatien ab - vermutlich, weil dort mehr Leute eine Klimaanlage haben.



