Über 18 Jahre lang hat sich ein Hobbyforscher mit kleinen Mengen Schlangengift selbst immunisiert - sein Blut könnte ein Meilenstein im Kampf gegen tödliche Schlangenbisse sein.

Mehr als 850 Mal hat der US-Amerikaner sich Gift verabreicht - bis er hyperimmun war. Das heißt, sein Abwehrsystem hat Antikörper gebildet, die so trainiert sind, dass sie das Gift mehrerer tödlicher Schlangen neutralisieren können. In seinem Blut konnten die Forschenden zwei Antikörper identifizieren, die verschiedene Gifte neutralisieren. Die Forschenden kombinierten die Antikörper mit einem bereits bekannten Gegengift. Im Versuch an Mäusen zeigte sich, dass diese Kombi tatsächlich bei 13 verschiedenen Schlangenarten wirkt, unter anderem bei Königskobra und Schwarzer Mamba.

Schlangenbisse gelten als vernachlässigte Tropenerkrankung. Jedes Jahr sterben 138.000 Menschen nach einem Biss, 400.000 Menschen haben bleibende Schäden. Das Schwierige ist, dass es 600 verschiedene giftige Schlangen gibt und ein passendes Gegengift schnell verabreicht werden muss. Ein universelles Gegengift, das gegen alle Schlangenbisse wirkt, gibt es bisher nicht.