In Texas, in der Stadt Houston weiß man, wie man Hochhäuser baut, die Hurrikans widerstehen.

Aber trotzdem halten diese Gebäude nicht jeder Art von Wind stand. Bei Gewittern kann es heftige Orkane geben mit heftigen Fallwinden. So ein Derecho hat im Mai 2024 in Houston die Fassaden von Hochhäusern stärker beschädigt als ein Hurrikan, der dann später im Juli durch die Stadt gefegt ist. Und das, obwohl die Windgeschwindigkeiten beim Hurrikan höher waren.

Ein US-amerikanisches Forschungsteam hat die Schäden verglichen und seine Ergebnisse im Journal Frontiers in Built Environment veröffentlicht. Das Team hat zwar auch schon erste Versuche im Windkanal gemacht, um zu ergründen, was genau die Fallwinde so zerstörerisch macht, es wird ihnen zufolge aber noch mehr Forschung gebraucht. Die Forschenden werfen die Frage auf, ob bestehende Bauvorschriften für Hochhäuser überarbeitet werden sollten - für mehr Sicherheit.

Diese Art von Gewitterorkan tritt in Deutschland auch immer mal wieder auf.