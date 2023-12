Es gibt schlaue Hunde - und super-schlaue Hunde. Zum Beispiel die Gifted Word Learners, also auf deutsch die "Talentierten Wort-Lerner".

Ein Forschungsteam aus Ungarn hatte immer wieder mal von solchen Hunden gehört. Hunde, die zum Beispiel plötzlich mit einer Spielzeug-Pizza im Maul ankamen - wenn jemand zufällig von einer Pizza gesprochen hatte.

Großes Vokabular

Jetzt hat das Team das Phänomen zum ersten Mal in einer größeren Studie untersuchen können - nachdem es 41 solcher Hunde gefunden hatte. Die Hunde lernten Bezeichnungen für Spielsachen alle sehr schnell, also in weniger als einer halben Stunde. Sie hatten ein großes Vokabular von mehr als 20 Bezeichnungen, einige haben inzwischen aber auch 100 drauf. Und: Offenbar haben sie sich das alles selbst beigebracht.

Zumindest sagten die Halter, dass sie die Tiere nicht speziell trainiert hatten. Auch die Hunderasse oder die Erfahrung der Halter im Hundetraining spielten keine Rolle. Woher die Fähigkeiten stammen, ist also unklar.

Forschende erhoffen sich durch solche Untersuchungen auch Aufschlüsse darüber, wie sich die menschliche Sprache entwickelt hat.