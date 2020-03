Die Fraunhofer Gesellschaft hat mit dem Computerkonzern IBM vereinbart, auch in Baden-Württemberg an der Technik zu forschen - und zwar in einem Rechenzentrum in Ehningen bei Stuttgart. Der Quantencomputer soll da Anfang nächsten Jahres in Betrieb genommen werden.

Quantencomputer sollen da weitermachen, wo herkömmliche Hochleistungscomputer an die Grenzen der Physik kommen. Dabei wird nicht mehr mit Bits gerechnet, sondern mit Quantenteilchen. Diese kleinstmöglichen Teilchen können nicht nur Eins oder Null wie ein Bit sein, sondern beides gleichzeitig und vieles dazwischen. Forschende wollen dieses Prinzip nutzen, um einmal schneller rechnen zu können als jeder andere Computer von heute.

Einen Quantencomputer zu betreiben, ist allerdings sehr aufwendig. Unter anderem muss er auf den absoluten Nullpunkt von unter minus 270 Grad heruntergekühlt werden. Und selbst bei einem Erfolg hält ein Quantenteilchen im Moment nur Sekundenbruchteile.