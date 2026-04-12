Der Umgangston im Alltag wird immer unfreundlicher.

59 Prozent gaben bei einer aktuellen Yougov-Umfrage an, dass der Ton im Vergleich zu vor fünf Jahren rauer geworden ist. Gleichzeitig halten sich 85 Prozent selbst für höflich.

Besonders auffällig sind die Unterschiede zwischen den Altersgruppen: Die Boomer-Generation nimmt die Verschlechterung deutlich mehr wahr - 65 Prozent - gaben dies an - als die Jüngeren - hier waren es nur 39 Prozent.

Auch regional gibt es Unterschiede: In Hamburg erleben 61 Prozent ihren Alltag als höflich, in Bremen nur 36 Prozent.

Als besonders konfliktträchtiger Ort gilt der Straßenverkehr: 61 Prozent der Befragten sagen, dass dort Unhöflichkeit spürbar wird. Vom Arbeitsplatz sagten das nur 15 Prozent.

Die repräsentative Umfrage wurde im Auftrag der Sprachlernplattform Babbel durchgeführt. Befragt wurden im März 2026 insgesamt 1.012 in Deutschland lebende Personen.