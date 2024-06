In München vergeht die Zeit schneller als in Braunschweig – auch wenn es nur eine Sekunde in einer Million Jahre ist.

Begründet liegt das in Einsteins Relativitätstheorie: München liegt höher, deshalb ist man in Braunschweig etwas näher an der Erde - und in der Nähe von massereichen Körpern vergeht die Zeit etwas langsamer. Der Zeitunterschied von einer Sekunde auf einer Million Jahre lässt sich tatsächlich messen - mit optischen Atomuhren, einer neuen Generation dieser ultragenauen Uhren. Atomuhren als Höhenmesser Physik-Fachleute mehrerer deutscher Forschungseinrichtungen haben für ihr Experiment den Spieß praktisch umgedreht: und Atomuhren als Höhenmesser verwendet. Dazu haben sie zwei Atomuhren über eine Glasfaserleitung zusammengeschaltet - und mit ihnen den Höhenunterschied zwischen München und Braunschweig gemessen. Neue Methode für Distanzmessung Die Forschenden erhoffen sich, durch die neue Methode zum Beispiel einfacher über große Distanzen messen zu können.

Oder einfach über Unterschiede hinwegmessen zu können, wenn verschiedene Länder verschiedene Höhensysteme nutzen; was auch schon mal für Bauprobleme an der Grenze gesorgt hat.