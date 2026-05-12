Es gibt Hörgeräte, die über ein Implantat oder Elektroden direkt vom Gehirn gesteuert werden können.

Eine erste Studie zeigt jetzt, dass Menschen mit diesen speziellen Hörgeräten eine einzelne Stimme aus der Umgebung rausfiltern können, selbst wenn es drum herum laut ist. Das Gerät erkennt über Elektroden im Gehirn, auf welche Stimme sich ein Mensch gerade konzentriert und verstärkt die dann. Für eine Patientin war das so überraschend, dass sie den Forschenden vorgeworfen hat, die Lautstärke selbst zu verstellen. Jemand anderes sprach von "Science Fiction".

Die Forschenden sagen, dass ihre Studie im Fachmagazin Nature Neuroscience zeigt, wie Hörgeräte in Zukunft funktionieren: Sie machen nicht nur etwas lauter, sondern ermöglichen es, wieder selektiv zu hören, also Umgebungsgeräusche auszublenden.