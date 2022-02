In der Türkei sollen die Preise für Grundnahrungsmittel sinken.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die Senkung der Mehrwertsteuer auf ein Prozent angekündigt. Bisher waren es acht Prozent. Reis, Fleisch, Obst, Gemüse, Eier und Milch sollen nun wieder deutlich günstiger werden.

Die Preise in der Türkei waren zuletzt rasant angestiegen. Im Januar gab es im Vergleich zum Monat davor ein Plus von fast 50 Prozent. Auch die Strompreise waren zum Jahreswechsel um 50 Prozent angehoben worden. Die Türkei steckt in einer Währungskrise. Wegen der hohen Preise hat es im Land schon erste Proteste gegeben. Die Opposition warnt vor einer Verarmung vieler Menschen.